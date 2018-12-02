РИАМО - 2 дек. Возгорание личных вещей и мебели произошло в квартире на Коровинском шоссе в столице, пожарные спасли одного человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«На Коровинском шоссе в доме 6 произошел пожар на площади 10 квадратных метров. В ходе тушения пожара один человек был спасен и передан наряду скорой помощи для осмотра», - говорится в сообщении.

Как было установлено при тушении возгорания, в помещении происходило горение личных вещей и мебели.