РИАМО - 2 дек. В Москве оборот розничной торговли по итогам января-октября текущего года составил 3,83 триллиона рублей, или 102,1% к показателю аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

Оборот розничной торговли в столице в октябре составил 418 миллиардов рублей, увеличившись в месячном выражении на 1,9% и относительно октября 2017 года на 2%.

В январе-октябре 2018 года оборот розничной торговли на 91,2% сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 8,8% (в январе–октябре 2017 года – 9,9%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе-октябре 2018 года составил 53,5%, непродовольственных товаров – 46,5%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец октября в годовом выражении выросли на 0,8% в сопоставимых ценах и составили 342,4 миллиарда рублей, их хватит на 30 дней торговли.

Оборот общественного питания в столице по итогам октября 2018 года составил 16,61 миллиарда рублей, что на 7,4% больше, чем в октябре 2017 года. При этом по сравнению с сентябрем 2018 года показатель снизился на 5,7%.