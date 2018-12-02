РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В парке Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье днем откроется каток, для удобства посетителей будет работать раздевалка с подогревом, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Каток в парке имени Талалихина в Подольске открывается сегодня в 12:00. Для удобства посетителей появилась новая раздевалка с подогревом. Покататься два часа со своими коньками посетители в возрасте от трех до 12 лет смогут за 100 рублей, а в возрасте от 12 лет и старше за 200 рублей»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, с арендой коньков посетители в возрасте от трех до 12 лет смогут покататься за 200 рублей, а старше - за 300 рублей. Дети до трех лет со своими коньками смогут покататься бесплатно, с арендой коньков - за 100 рублей.

Он добавил, что заточка одной пары коньков будет стоить 150 рублей. Также каток украсили в красной гамме с разноцветными флажками и пиктограммами. Помимо этого, в парке провели новогоднюю подсветку на площадке с балюстрадами, возле памятника Лермонтову и на бывшей веранде.