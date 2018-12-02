РИАМО - 2 дек. В Клину вынесли приговор трем мужчинам, которые совершили серию краж автомобилей, в общей сложности потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

С августа 2017 года по январь 2018 года соучастники в различных составах совершили семь краж иномарок в городах Клин и Тверь. Для проникновения в машину они использовали специальное оборудование.

«Клинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Вадима Белянко, Александра Налетова и Артура Джангиряна. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, общая сумма ущерба от их действий составила около 4 миллионов рублей.

«По приговору суда Белянко осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Налетов – к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, Джангирян – к 1 году лишения свободы. Отбывать назначенное наказание им предстоит в исправительных колониях общего и особого режимов», - уточняется в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.