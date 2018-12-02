РИАМО - 2 дек. В течение 2018 года в столице построили и открыли рекордное количество эстакад, тоннелей и мостов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году мы ввели рекордное для Москвы за всю историю количество инженерных сооружений: эстакад, тоннелей, мостов. На Северо-Восточной хорде построена рекордная по длине эстакада в 2,5 километра. Таких эстакад в Европе вообще нет в городской черте», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Всего за 2018 год в столице построили 127 километров дорог. А за восемь лет в Москве построили и реконструировали 820 километров дорог, а также 254 искусственных сооружения.

В этом году на Калужском шоссе открылись разворотный тоннель и надземный пешеходный переход. Благодаря этому проезд между деревнями Мамыри и Сосенки стал более комфортным. Через Москву-реку открылось движение по Крылатскому мосту, который соединяет улицы Крылатскую и Нижние Мневники, а также по разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

Кроме этого, закончилось строительство двух третей Северо-Восточной хорды: участков от Косинской эстакады на МКАД до Открытого шоссе и от Дмитровского шоссе до новой трассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Построен основной ход Северо-Западной хорды протяженностью 70,9 километра.

В городе завершилась реконструкция Варшавского шоссе. На нем появилось по три — пять полос движения в каждую сторону. С трассы убрали все светофоры, благодаря чему ее пропускная способность выросла на треть. Кроме того, построили самую длинную в Москве эстакадупрямого хода. По ней можно проехать от платформы «Плющево» до эстакады-съезда с Перовской улицына Северо-Восточную хорду.