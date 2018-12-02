РИАМО - 2 дек. На всей территории столицы утром в воскресенье идет снег, в районе МГУ наблюдается снег с дождем, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утро воскресного дня встретило москвичей снежной погодой и небольшими морозцами. В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - было минус 5,5, такая же температура и в Тушине, в районе ТСХА и на Балчуге – минус 5,3, в районе МГУ – минус 5,8 градуса.

«Везде идет небольшой снег, в районе МГУ он чередуется с дождем. Ветер южный, юго-восточный, в районе ТСХА его порывы достигают 11 метров в секунду. Видимость на дорогах не превышает 4 километров, а в районе МГУ 2 километров», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление повышенное, 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 88%.