РИАМО - 2 дек. Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-августа 2018 года составили 1,68 триллиона рублей, что на 10,7% превышает показатель января-августа 2017 года, при этом профицит составил 230,7 миллиарда рублей – на 20,4% меньше, чем годом ранее, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.

В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 1,5 триллиона рублей, или 89,3% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 517,3 миллиарда рублей, или 30,8% от общей суммы, налог на доходы физических лиц – 597,6 миллиарда рублей (35,6%).

Расходы консолидированного бюджета столицы в январе-августе 2018 года составили 1,45 триллиона рублей – на 18,1% больше, чем годом ранее. При этом 17,9% расходов пошло на здравоохранение, 16,7% – на социальную политику, 14% – на образование, 24,9% – на национальную экономику, 16,4% – на ЖКХ, 0,7% – на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за восемь месяцев 2018 года перечислили 2,27 триллиона рублей, в том числе в бюджет территории 1,34 триллиона рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-августе 2018 года в консолидированный бюджет РФ, составила 110,9% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы – 111,6%).

Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам с учетом крупнейших налогоплательщиков Московского региона (состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России) на 1 сентября 2018 года составила 330,2 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с тем же периодом 2017 года на 2,4%. При этом недоимка составила 171,1 миллиарда рублей, долг по налогу на добавленную стоимость – 172,2 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций – 83,2 миллиарда рублей, по акцизам – 6,14 миллиарда рублей.