РИАМО - 2 дек. Из-за снега и гололеда водителям Москвы рекомендовали воспользоваться общественным транспортом вместо личного авто, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Доброе утро! Сейчас за окном минус 5 градусов, днем обещают до минус 7 градусов. Целый день будет идти снег, местами может образоваться гололед. Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах, а лучше пользуйтесь городским транспортом», - говорится в сообщении.

В Twitter-аккаунте ЦОДД уточняется, что при ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения ДТП. Автомобилистам посоветовали быть более внимательными на дорогах.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается морозная и облачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве будет минус 5 - минус 3, по области - минус 8 - минус 3 градуса.

Также в Московском регионе синоптики прогнозируют сильный снегопад в воскресенье.