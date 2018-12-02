РИАМО - 2 дек. Объем промышленного производства в Москве по итогам января-октября 2018 года увеличился на 10,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом в октябре 2018 года относительно сентября отмечен рост на 16%, а относительно октября 2017 года – на 9,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Индекс производства по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года составил 110,7%, индекс производства по этим видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 110,9%», – отмечается в документе.

В сегменте обрабатывающих производств показатель за 10 месяцев 2018 года вырос на 13,7%, а за октябрь 2018 года в годовом выражении рост составил 10,9%, а в месячном – 11,4%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха по итогам января-октября 2018 года зафиксировано повышение объемов производства на 2,3%, в октябре 2018 года отмечен рост производства на 4,4% по сравнению с октябрем 2017 года и рост на 62% по сравнению с сентябрем 2018 года.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе-октябре 2018 года снижение объемов производства составило 4,7%, в октябре 2018 года в годовом выражении отмечен рост производства на 1,4%, в месячном – на 10,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности, в действующих ценах в январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года в сегменте «Добыча полезных ископаемых» увеличился на 53,1%, до 1,8 триллиона рублей, в сегменте «Обрабатывающие производства» вырос на 30,4%, до 4,96 триллиона рублей.

В сегменте «Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров за 10 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличился на 7,3%, до 585,4 миллиарда рублей, а в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 15,4%, до 113,07 миллиарда рублей.