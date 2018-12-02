РИАМО - 2 дек. Мужчина в ходе пьяной ссоры ударил ножом в живот женщину в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадавшую доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«30 ноября в 19:55 из своей квартиры на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская ЦРБ» доставлена и госпитализирована женщина 1980 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1985 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.