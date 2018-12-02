РИАМО - 2 дек. В Москве по итогам 10 месяцев 2018 года ввели в эксплуатацию почти 2,1 миллиона квадратных метров жилья, это примерно на 23% превышает уровень аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы в январе-октябре 2018 года введены в действие жилые дома общей площадью 2,079 миллиона квадратных метров, что составило 122,6% к январю-октябрю 2017 года», - отмечается в сообщении.

За указанный период из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 14 дошкольных образовательных организации на 3425 мест, пять общеобразовательных организаций на 4037 ученических мест, три амбулаторно-поликлинические организации на 1040 посещений в смену и больница на 300 коек.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-октябре 2018 года составил 641,6 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 87,4% к январю-октябрю 2017 года.