РИАМО - 2 дек. Певец Авраам Руссо решил расстаться с двухэтажным особняком в Москве, оборудованным по последнему слову техники, он продает дом за 30 миллионов рублей, сообщает Starhit.

«Вот уже много лет Авраам Руссо живет на две страны: работает он преимущественно в России, а вот близкие артиста находятся в США. Именно поэтому несколько месяцев назад певец признался, что планирует продать ненужную ему недвижимость в Москве», - говорится в сообщении.

Руссо отметил, что на строительство и обустройство особняка у него ушло порядка 60 миллионов рублей. Дом был создан по индивидуальному заказу, на ступенях и перилах размещены инициалы артиста, поэтому новым хозяевам придется либо все переделывать, либо жить с памятью о прежнем владельце.

Дом оборудован по последнему слову техники. За качеством воздуха следят очиститель и ионизатор, за уборкой - централизованный канадский пылесос. В особняке оборудована сауна с инфракрасными лучами, джакуззи и хамамом. За качеством воды тоже следят приборы, которые проверяют мягкость и щелочную среду.

В последнее время певец нечасто бывает в Москве. Большую часть времени он вместе с женой и дочками проводит в Нью-Йорке. В штате Нью-Джерси Руссо построил особняк с колоннами и статуями из мрамора и люстрами из хрусталя. Артист возвел там небольшой храм, так как является глубоко верующим человеком.