РИАМО - 2 дек. Ежегодный фестиваль «Город для мам», ставший в 2018 году областным, прошел в субботу в Волейбольном центре Одинцове, мероприятие посетили 3,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«Организаторами выступили «Супермамочки Одинцово». Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы, игровые площадки с аниматорами, несколько фотозон и отдельную зону для пап. Самые активные мамы со всего Подмосковья обсудили актуальные проблемы и провели круглый стол по вопросам доступной среды – «Город, доступный для мам», - говорится в сообщении.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что клуб «Супермамочки» проводит огромную работу, чтобы материнство для женщин было активным, интересным, престижным. Фестиваль, созданный организацией – отличная площадка для плодотворного общения.

На фестивале был организован благотворительный мама-маркет - 50 мастериц представили изделия ручной работы. Гости приняли участие в увлекательных лекциях и мастер-классах, насладились концертной программой от детских коллективов, посмотрели семейное дефиле, а также посетили специальные бьюти-зоны для мам и маленьких принцесс. Также в рамках мероприятия подвели итоги конкурса проектов «Доступная городская среда для мам с детьми».