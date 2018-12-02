РИАМО - 2 дек. На рынке на 1-й Квесисткой улице в столице между двумя мужчина произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел несколько выстрелов в другого, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Первого декабря в 21:53 на службу «02» поступило сообщение о конфликте на улице 1-я Квесисткая, дом 18. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на территории рынка по указанному адресу между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из конфликтовавших произвел выстрелы в оппонента. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, у него изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленным законом порядке», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате стрельбы пострадал второй мужчина. Он с ранением и алкогольным опьянением доставлен в медицинское учреждение.

Он добавил, что полицией по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.