РИАМО - 2 дек. Общая прибыль организаций Подмосковья за январь-сентябрь 2018 года составила почти 370 миллиардов рублей, это на 20,6 % больше показателя за аналогичный период 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«В январе-сентябре 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций в действующих ценах составил 369,3 миллиарда рублей (2294 организации получили прибыль в размере 468,9 миллиарда рублей и 827 организаций имели убыток на сумму 99,7 миллиарда рублей)», – говорится в сообщении.

За январь-сентябрь 2018 года доля прибыльных организаций составила 73,5 %. Доля убыточных организаций составила 26,5 % и по сравнению с январем-сентябрем 2017 года выросла на 3,6 процентных пункта, а по сравнению с январем-августом 2018 года увеличилась на 0,3 процентных пункта.