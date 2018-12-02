РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. Праздничное зажжение огней на главных елках Балашихи состоялось 1 декабря в рамках акции «Зима в Подмосковье», торжественное мероприятие прошло на основной сцене парка «Пехорка», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня (1 декабря - ред.) мы открыли зимний сезон. Это первое новогоднее мероприятие в Балашихе. Центральной площадкой стал парк «Пехорка». Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и большим количеством балашихинцев мы зажгли на елке - главном символе Нового года, праздничную иллюминацию в 18:00. Акция «Зима в Подмосковье» сегодня проходит по всему региону. Это замечательное событие, которое объединяет всю Московскую область», - сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она добавила, что процесс новогоднего оформления в городском округе еще не закончен. Оформление завершится 15 декабря. Всего состоится порядка 300 новогодних мероприятий на улицах, в микрорайонах, во дворах и в учреждениях Балашихи.

Во время праздника в парке «Пехорка» творческие коллективы городского округа и приглашенные артисты провели для детей и взрослых интерактивную праздничную программу с конкурсами, играми, танцами, песнями и сценическим фейерверком.

На волшебное событие - зажжение праздничной иллюминации на новогодней елке - собрались юные жители Балашихи вместе с родителями. Больше всего происходящему радовались маленькие дети. Еще в ожидании начала праздничной программы они фотографировались со сказочными персонажами, снеговиками. Затем на основную сцену парка «Пехорка» прибыли главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с детьми и их родителями водили хоровод вокруг лесной красавицы.

Также в этот вечер новогодние гирлянды зажгли на елке перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» и администрацией в микрорайоне Железнодорожный.

Кроме того, в рамках областной акции «Зима в Подмосковье» 1 декабря более 50 городских учреждений культуры включили праздничную иллюминацию.

Впервые акция «Зима в Подмосковье» была проведена в 2017 году.