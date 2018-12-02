РИАМО - 2 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается морозная и облачная погода, временами будет идти снег, столбики термометров опустятся до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 5 - минус 3, по области - минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

Атмосферное давление начнет снижаться, но все еще останется повышенным, что в сочетании с высокой влажностью воздуха и низкими температурами формирует спастический тип погоды. Для метеочувствительных людей с сосудистыми нарушениями, страдающих ишемической болезнью сердца, периферическими заболеваниями сосудов, гипертонией, нейроциркуляторной астенией и вегетативными дисфункциональными расстройствами, это один из нагрузочных и крайне неблагоприятных типов погоды.

Метеопатические реакции могут сопровождаться усилением болевых симптомов, особенно часто это боли в области сердца и головные боли, расстройство сна, заторможенность или раздражительность, упадок сил.

«Следует заранее обезопасить себя, принять лекарства, рекомендованные врачом. Помогут и препараты, нормализующие деятельность нервной системы, теплые ванны вечером с растительными добавками или же с морской солью, при температуре не выше 37 градусов по 10-15 минут, за 1-1,5 часа до сна. При такой погоде очень высока вероятность обострений и недомоганий у метеозависимых людей с заболеваниями органов дыхания, особенно при бронхиальной астме», - заключают синоптики.