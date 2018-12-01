РИАМО – 1 дек. В Рузском городском округе 8 декабря состоится открытый международный турнир по волейболу на Кубок главы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Соревнования на Кубок главы пройдут 8 декабря на базе «Центра спортивной подготовки №1», – отмечается в сообщении.
Турнир начнется в 12:00. Вход свободный.
Ранее администрация округа сообщила, что свыше 400 участниц из 20 городов Московской области приняли участие в турнире по художественной гимнастике имени Зои Космодемьянской, который прошел в Рузе с 23 по 25 ноября.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии