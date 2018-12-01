РИАМО - 1 дек. После проверки сотрудников Госжилинспекции в доме на улице Тевосяна в Электростали провели ремонт кровли, руководитель управлющей фирмы был оштрафован на 40 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители многоквартирного дома по адресу: город Электросталь, улица Тевосяна, дом 20А, обратились в Государственную жилищную инспекцию. Они сообщили о том, что кровля МКД находится в ненадлежащем состоянии. Инспекторы организовали выездную проверку, чтобы проверить информацию.

«Факты о состоянии кровли подтвердились – зафиксированы многочисленные повреждения кровельного материала. ТСЖ «Мир» получило в свой адрес предписание – произвести ремонтные работы и восстановить покрытие кровли», – отмечается в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков уточнил, что товарищество собственников жилья «Мир» отчиталось о своевременном исполнении предписания, а контрольная проверка это подтвердила.

«Однако, по факту нарушения было возбуждено административное дело, и ТСЖ придется выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Такое решение принял мировой суд», – дополнил он.