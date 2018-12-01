РИАМО - 1 дек. В Одинцовском районе прошла традиционная акция «Рассвет Победы», чтобы увидеть масштабную военно-историческую реконструкцию эпизода боя 1941 года, приуроченную к 77-й годовщине Битвы под Москвой, в село Иславское приехало более 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Такие мероприятия, как «Рассвет Победы» в Иславском, имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Все родители хотят воспитать детей, которые понимают, что происходит, знают историю своей страны, понимают, почему они идут на парад и почему дедушки ходят в медалях. Меня радует, что такое количество людей сегодня пришли сюда, несмотря на погоду, привели своих маленьких детей. Именно тогда, 77 лет назад, было 25 градусов мороза, но наши деды и прадеды сражались. Спасибо юнармейцам, что с такой готовностью откликнулись и приехали, а реконструкторам – за организацию такого события», - сказала присутствующая на мероприятии министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В свою очередь глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что в одном из самых мощных патриотических мероприятий Московской области, приуроченном к 77-й годовщине Битвы под Москвой, были задействованы более 30 патриотических клубов Подмосковья.

«Сегодня мы увидели очередную яркую и динамичную реконструкцию сражения под Москвой. Она позволяет оценить весь масштаб, всю трагедию и героизм той памятной битвы. Перенестись в прошлое, почувствовать атмосферу тех лет. 77 лет назад здесь, в двух километрах от фронта, произошло ключевое для войны событие. Наши войска собрали силы, чтобы дать решительный бой захватчику. Это был переломный момент, который оказал влияние на ход истории. Именно на Звенигородском направлении, где располагается село Иславское, в декабре 1941 года германский вермахт потерпел своё первое крупное поражение с начала Великой Отечественной войны», - сказал Иванов.

По сюжету реконструкции зрителям был показан финальный момент наступления немецкой армии на Москву, когда фаза обороны Красной армии перешла в контрнаступление. В реконструкции была задействована военная техника времен Великой Отечественной войны — точные копии или восстановленные образцы.

В рамках «Рассвета Победы» также состоялось закрытие областной Вахты Памяти 2018. Участники церемонии возложили цветы к Мемориалу Великой Отечественной войны Иславском и почтили память павших минутой молчания.