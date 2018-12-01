РИАМО – 1 дек. Игроки московского хоккейного клуба «Динамо» на выезде нанесли поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает в субботу РИА Новости.

«Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Дубль в составе «Динамо» сделал Андрей Алексеев (50-я и 52-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ефремов (26). У «Торпедо» отличились Михаил Смолин (10) и Дамир Жафяров (38)», - говорится в сообщении.

Следующий матч «Динамо» 3 декабря проведет дома против хабаровского «Амура». «Торпедо» днем позже сыграет на выезде с петербургским СКА.