РИАМО – 1 дек. В подмосковных Химках прошел торжественный митинг, посвященный Дню чествования участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В сквере имени Марии Рубцовой отметили 32-ю годовщину со дня окончания строительства саркофага над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС. Ветераны-чернобыльцы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы», – отмечается в сообщении.

Саркофаг «Укрытие» возвели ценой жизни и здоровья 90 тысяч работников, 700 из которых – химчане. Председатель союза инвалидов Чернобыля Вадим Крыжановский провел в Чернобыле 97 дней. Он принимал непосредственное участие в возведении саркофага.

«В Химках мы празднуем не только день скорби – 26 апреля. Мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни спас сотни людей от гибели. В возведении саркофага участвовали наши земляки, химчане. Наш долг помнить об этом и передать эту память потомкам», – отметил Крыжановский.

В завершение митинга торжественным маршем прошли кадеты химкинской школы №8. Поздравить чернобыльцев собрались представители «Молодой гвардии Единой России».

«Принять участие в митинге для нас большая честь. В «Молодой гвардии» действует проект «Я развиваюсь», он помогает нам узнавать больше об истории округа, о людях, которые внесли значимый вклад в его развитие», – отметила ученица школы №31 городского округа.