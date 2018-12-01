РИАМО - 1 дек. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) 12 декабря проведут прием жителей Подмосковья, обратиться можно без предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

«В соответствии с поручением президента РФ 12 декабря с 12:00 до 20:00 <…> Федеральной службой судебных приставов проводится общероссийский день приема граждан. Жители Подмосковья в этот день смогут обратиться в управление ФССП по Московской области по вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: город Красногорск, улица Речная, дом 8.

Обратиться можно без предварительной записи, тем не менее лучше заранее сообщить о посещении, чтобы сотрудники могли подготовить решение вопроса к моменту приема и по возможности принять меры.

Заранее записаться на прием в управление можно по телефону: + 7 (495) 580-59-18.

Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно в День Конституции РФ с 12 декабря 2013 года.