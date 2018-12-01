РИАМО – 1 дек. ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках московского дерби в матче регулярного чемпионата КХЛ и продлил победную серию до 15 матчей, передает в субботу Газета.ru.

«Финальная сирена подводит черту под этим московским дерби! Для ЦСКА это 15-я победа подряд! Хороший голевой матч получился. Кирилл Капризов признан лучшим игроком матча, записав в свой актив заброшенную шайбу и голевую передачу», - говорится в сообщении.

Игра закончилась со счетом 3:4 в пользу ЦСКА.

Шайбы в составе ЦСКА забросили Максим Шалунов (7-я минута), Михаил Григоренко (25), Кирилл Капризов (28) и Александр Попов (33). У красно-белых отличились Анатолий Никонцев (11), Илья Зубов (16) и Ярослав Дыбленко (47).