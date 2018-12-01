РИАМО - 1 дек. За восемь лет в Москве построили и реконструировали 820 километров дорог, а также 254 искусственных сооружения, а 2018 год стал рекордным по темпам дорожного строительства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего за 2018 год в столице построили 127 километров дорог. Так, в июле 2018 года на Калужском шоссе открылись разворотный тоннель и надземный пешеходный переход. Благодаря этому проезд между деревнями Мамыри и Сосенки стал более комфортным. Также для наземного городского транспорта, который проезжает через этот участок, время в пути сократилось на 10–15%», - говорится в сообщении.

Также через Москву-реку открылось движение по Крылатскому мосту, который соединяет улицы Крылатскую и Нижние Мневники, а также по разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной. Длина моста— 282 метра.

Кроме этого, закончилось строительство двух третей Северо-Восточной хорды: участков от Косинской эстакады на МКАД до Открытого шоссе и от Дмитровского шоссе до новой трассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Построен основной ход Северо-Западной хорды протяженностью 70,9 километра.

В городе завершилась реконструкция Варшавского шоссе. На нем появилось по три — пять полос движения в каждую сторону. С трассы убрали все светофоры, благодаря чему ее пропускная способность выросла на треть. Скорость движения на магистрали увеличилась на 40–50%. Главным объектом участка стал шестиполосный транспортный тоннель на пересечении шоссе с Железнодорожной улицей.

Кроме того, построили самую длинную в Москве эстакаду прямого хода. По ней можно проехать от платформы «Плющево» до эстакады-съезда с Перовской улицы на Северо-Восточную хорду. На территории бывшего ЗИЛа появились автодорожный путепровод через Московское центральное кольцо и новый проспект (проспект Лихачева).

В столице полностью завершили реконструкцию Калужского шоссе — основной магистрали ТиНАО — от МКАД до ЦКАД. Построена дорога от Киевского до Калужского шоссе протяженностью 31 километр с девятью путепроводами и двумя тоннелями. Она стала дублером юго-западной части МКАД.