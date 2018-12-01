РИАМО - 1 дек. В Одинцовском районе в микрорайоне Трехгорка появился многофункциональный центр, он расположился на втором этаже торгового центра «Кутузовский меридиан», говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

К концу года жители района смогут получать государственные и муниципальные услуги в семи МФЦ.

«В Одинцовском районе открылся пятый офис Многофункционального центра «Мои документы». Новый МФЦ расположен в микрорайоне Трехгорка, на 2 этаже торгового центра «Кутузовский меридиан». Планируется, что данный офис будут посещать до 250 заявителей в день», – сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он дополнил, что теперь получение государственных и муниципальных услуг стало доступнее для жителей Трехгорки – в микрорайоне открылся новый офис МФЦ с шестью окнами приема.

«Помимо удобного расположения для населения, появление центра также будет способствовать сокращению ожидания людей в очередях. Отмечу, что районная сеть МФЦ растет, до конца года (2018 года – ред.) мы откроем еще 2 офиса – в Голицыно и микрорайоне №9», – подчеркнул Иванов.

Офис МФЦ в Трехгорке оказывает жителям 330 государственных и муниципальных услуг, время работы центра – с 8:00 до 20:00.

«Для комфортного посещения в офисе установлены кофейные автоматы, удобные сидения в зоне ожидания, оборудован детский уголок. Сейчас в Одинцовском районе работает 90 окон в 5 Многофункциональных центрах и удаленных рабочих места в каждом поселении, до конца года их количество возрастет до 96 окон в 7 МФЦ», – заключается в материале.