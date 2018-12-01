РИАМО - 1 дек. Жительнице Рузского городского округа вручили орден преподобного Сергия Радонежского, женщина в течение многих лет трудится в фермерском хозяйстве «Дербенев», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Член крестьянского (фермерского) хозяйства «Дербенев» из Рузского городского округа Наталья Дербенева получила орден преподобного Сергия Радонежского. Церемония награждения прошла в доме правительства Московской области в рамках торжественного мероприятия в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«Сельское хозяйство для Московской области было и остается одним из основных направлений и экономического развития, и социального развития, и многих других форм развития, которые мы в определенный период нашей истории, стали почему-то терять. Почти шесть лет назад губернатором Андреем Воробьевым была поставлена задача восстановить сельское хозяйство в его истинном значении, как в экономике региона, так и в социальном плане», – сказал заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев.

В рамках торжественного мероприятия лучших работников отрасли региона наградили орденами и званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области».

Знаком Преподобного Сергия Радонежского награждаются лица за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Московской области.