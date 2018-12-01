РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу прошла акция «Зимний парк», в рамках которой зажгли первую новогоднюю елку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я надеюсь, что мы с вами весело и дружно встретим новый 2019 год. Сегодня (1 декабря – ред.) мы зажгли елку в парке «Наташинские пруды», как символ начала празднования Нового года. На территории парков в декабре будет много развлечений: каток, лыжня, горка, аттракционы. Активно отдыхайте, заряжайтесь бодростью», – сказал заместитель главы Люберец Виталий Богданов.

После зажжения елки прогремел салют. Для участников акции выступили городские и приглашенные артисты. Елку зажигали Дед Мороз и Снегурочка, затем они фотографировались со всеми желающими.

В 2015 году впервые на территории Московской области прошла акция «Зимний парк», в которой приняли участие 36 парков культуры и отдыха. В этом году в рамках этой акции в 58 парках Подмосковья 1 декабря в 18:00 зажгли новогодние елки и праздничную иллюминацию.