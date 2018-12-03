РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 дек. Сотрудники ГИБДД Люберец в понедельник проведут на дорогах городского округа оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 3 по 9 декабря на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цели – стабилизация уровня аварийности на территории обслуживания, а также выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет и составит от 200 до 300 тысяч рублей, либо водителя могут арестовать на срок до двух лет.