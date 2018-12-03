РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 дек. Итоги выборов в молодежный парламент подмосковных Котельников подведут в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

«Окончательные итоги станут известны в понедельник, 3 декабря. Всего в Котельниках на 19 мест претендует 26 человек», – говорится в сообщении.

Единый день голосования в молодежный парламент прошел в Московской области 29 ноября.