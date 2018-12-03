РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В подмосковном Подольске в понедельник в концертном зале администрации горокруга проведут урок мужества, на котором расскажут о подвиге героев Великой Отечественной войны и вручат награды активистам военно-исторического объединения «Память», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В преддверии 77-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, которая будет отмечаться 5 декабря, в городском округе Подольск пройдет ставший уже традиционным открытый урок мужества. Мероприятие состоится в понедельник в концертном зале администрации. Участниками урока станут члены ветеранских организаций, учащиеся школ округа, студенты учреждений профессионального образования, педагоги.

«Инициатива главы горокруга Подольск Николая Пестова о его проведении с использованием местного исторического материала оказалась актуальной и востребованной. Помимо общей канвы о битве, гитлеровской операции стремительного наступления на столицу под названием «Тайфун», на открытом уроке мужества уделят внимание подвигам подольских курсантов, Героя Советского Союза Виктора Талалихина, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в 2018 году. Отдельный рассказ будет посвящен 30-летнему юбилею Подольского военно-исторического объединения «Память», его активистам вручат награды. Начало открытого урока мужества в 15:00», – говорится в сообщении.

В текущем году открытый урок мужества пройдет в третий раз. Он будет называться «Велит нам время жить и помнить». Каждый урок мужества впоследствии учителя-историки используют в своей работе, видеотрансляция этих уроков ежегодно проходит в школах округа. При подготовке к этому мероприятию используется большое количество фактического материала, отсматриваются многочисленные документальные кадры хроники, появляются новые темы для освещения битвы за Москву — сложнейшего периода первого года Великой Отечественной войны.