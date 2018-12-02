РИАМО - 2 дек. В Одинцове в воскресенье подведут итоги третьего всероссийского фестиваля «Магия кино», конкурсную комиссию возглавит режиссер Егор Кончаловский, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Второго декабря в волейбольном центре города Одинцово пройдет торжественная церемония закрытия третьего всероссийского фестиваля кинодебютов «Магия кино». Всего в фестивале приняло участие более 150 конкурсантов», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Он отметил, что мероприятие начнется в 15:00.

«Председатель жюри – российский режиссер, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский», – уточнил Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что в день мероприятия запланирована увлекательная программа – на закрытии фестиваля покажут шоу «Магия кино» в исполнении Народного молодежного театра «Крылья». Кроме того, в холле комплекса можно будет сделать фото с победителями фестиваля косплея «Время Вперед», которые предстанут в образах из фильмов, а также послушать концерт Молодежного инструментального ансамбля.

«На церемонии закрытия «Магии кино» наградят победителей в различных номинациях и вручат главный приз – грант главы Одинцовского района, а также специальный приз, учрежденный внутри фестиваля – «Салют Победе». Сбор гостей в волейбольном центре начнется в 14:00. Вход на мероприятие свободный», – резюмируется в материале.