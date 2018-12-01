РИАМО - 1 дек. В Музее Победы в субботу прошел традиционный исторический бал, собравшиеся танцевали полонез и падеграс, мазурку и вальс, среди присутствовавших были и кадеты из Красногорска, и школьники из других подмосковных городов, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В Зале Полководцев музея собралось около 200 участников. Среди них – кадеты из Красногорска, московские школьники, члены военно-патриотических и исторических клубов из разных регионов России – Москвы, Московской области (Серпухов, Клин), Рязани, Тулы и других. Пары танцевали полонез и падеграс, мазурку и, конечно же, вальс», – говорится в сообщении.

Председатель объединения танцевальных коллективов бальных исторических танцев города Москвы (ОКБИТ) Вячеслав Гуральник отметил, что в Музее Победы такие исторические балы проводятся порядка 15 лет. Сегодня бал объединил любителей танцев от 10 до 80 лет.

Интерес к бальным традициям XIX-XX века привлек в музей в этот день и школьников, которые специально готовились к такому событию.

«Я впервые участвую в историческом балу. В течение двух недель я разучила около 20 танцев. Когда танцуешь, испытываешь необычайно яркие эмоции, чувствуешь всю красоту русской культуры», – поделилась ученица 8 класса школы №2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора Маша Усачева.

Гости Музея Победы воссоздали бальные традиции XIX и начала XX века. В этом году отмечается 300-летний юбилей бальной традиции в России.