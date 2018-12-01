РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. В первый день зимы в парках подмосковного Красногорска зажгли новогодние елки и провели концерты для жителей, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Эмиль Амирханян.

«Зажжение 1 декабря в 18:00 новогодних елок – это подмосковная акция, к которой мы с радостью присоединились. Сегодня праздники в честь прихода зимы провели в парке «Ивановские пруды» и детском городке «Сказочный»», – сказал Амирханян.

В парке «Ивановские пруды» праздничное настроение жителям дарили ансамбль народных песен «Любо-Мило», артисты цирка с дрессированными животными.

Амирханян добавил, что подобные праздники до конца декабря проведут во всех парках Красногорска.