РИАМО – 1 дек. Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над подмосковным «Заречье-Одинцово» в матче чемпионата России, передает в субботу РИА Новости.
«Встреча четвертого тура, прошедшая в субботу в Одинцове, завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:14, 25:16) в пользу москвичек», - говорится в сообщении.
«Динамо» одержало третью победу в четырех играх, а «Заречье» потерпело третье поражение.
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