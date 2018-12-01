РИАМО – 1 дек. Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над подмосковным «Заречье-Одинцово» в матче чемпионата России, передает в субботу РИА Новости.

«Встреча четвертого тура, прошедшая в субботу в Одинцове, завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:14, 25:16) в пользу москвичек», - говорится в сообщении.

«Динамо» одержало третью победу в четырех играх, а «Заречье» потерпело третье поражение.