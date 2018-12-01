РИАМО - 1 дек. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Серпуховском районе Подмосковья, не оплатившего штраф в срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

По результатам представленных администрацией Серпуховского района материалов было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,1 гектара. Участок расположен в Серпуховском районе и принадлежит на праве собственности Павлу Фадееву, который был привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

«За неуплату административного штрафа в срок, управлением в отношении П.В. Фадеева был составлен протокол об административном правонарушении. <…> Материалы дела направлены по месту регистрации собственника в судебный участок №418 Пресненского судебного района города Москвы для принятия решения», - говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года решением мирового суда П.В. Фадеев привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.