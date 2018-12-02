РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 2 дек. В Доме культуры «Белая Дача» подмосковных Котельников проведут межрегиональную выставку кроликов в воскресенье, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

«Второго декабря в ДК «Белая Дача» в Котельниках пройдет межрегиональная выставка кроликов, на которой будут представлены кролики европейских пород от карликов до великанов», – говорится в сообщении.

Время работы с 10:00 до 14:00. Вход для посетителей бесплатный.

На базе ДК «Белая Дача» проводятся областные, городские праздники и мероприятия, концерты артистов российской эстрады, творческих коллективов города, театральные спектакли и цирковые представления.