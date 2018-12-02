РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 2 дек. Для жителей подмосковных Котельников в воскресенье в Доме культуры «Силикат» сыграют спектакль «Под одной крышей» по пьесе писательницы Людмилы Разумовской.

Артисты театральной мастерской «Опыт 1/7» «РосМолСпорта» Московской области и общественного движения «Русский характер» представят спектакль-трагикомедию в четырех действиях «Под одной крышей» по одноименной пьесе Людмилы Разумовской. Премьера состоится в ДК «Силикат» Котельников в воскресенье.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

Спектакль проведут при поддержке местной администрации и движения «Молодая Гвардия» в горокруге.

Пьесу «Под одной крышей» Разумовская написала в 1980 году. В ней рассказывается о конфликте поколений на примере бабушки, мамы и внучки, живущих под одной крышей.