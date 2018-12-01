РИАМО - 1 дек. На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 3 гектара в Можайском городском округе выявлено нарушение земельного законодательства, администрацию округа оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В октябре ведомство провело проверку и установило, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 3 гектара в Можайском округе имеется ранее разработанный карьер, на всей площади которого выявлены очаговые навалы твердых коммунальных отходов (ТКО). Также участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Проект рекультивации нарушенных земель, а также паспорт плодородия на вышеуказанный земельный участок отсутствуют.

«В ноябре 2018 года за выявленные нарушения управлением должностное лицо администрации Можайского городского округа Московской области привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также администрации Можайского городского округа выдано предписание об устранении выявленных нарушений.