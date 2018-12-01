РИАМО - 1 дек. Полицейские в подмосковных Озерах задержали молодого человека, подозреваемого в краже аккумуляторных батарей с грузового автомобиля, сообщается на сайте УМВД РФ по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по горокругу Озеры поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Паткино неизвестный совершил кражу двух аккумуляторных батарей с грузового автомобиля российского производства. Сумма материального ущерба составила 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 23-летний местный житель. По данному факту отделом дознания ОМВД России по городскому округу Озеры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.