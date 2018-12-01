РИАМО – 1 дек. Главный российский Дед Мороз подарил в субботу Московскому зоопарку двух карликовых домашних свиней (мини-пигов) к празднованию Нового года – года Желтой Свиньи, сообщает ТАСС.



«Свинья – это непростое животное, оно живет с человеком много миллионов лет И вот за что я люблю именно мини-пигов: вы видели их глаза? В них отражена душа... Многие почему-то считают, что свинья – животное грязное, неправда, друзья мои, оно очень чистоплотное», – сказал зимний волшебник, вручая двух маленьких поросят.



Он отметил, что животным около двух месяцев, какое-то время они проведут на карантине, после чего их переместят в вольер.



Дед Мороз неслучайно подарил животных именно зоопарку, так как в нем поросятам обеспечат грамотный уход, а юные посетители зоосада смогут научиться ухаживать за мини-пигами в домашних условиях.



Волшебник рассказал, что свинок зовут Счастье и Радость.



«И пусть они приносят счастье и радость в каждый дом», – подчеркнул он.