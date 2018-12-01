РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Три спортсменки из Люберец завоевали пятое место в открытом первенстве Юго-западного округа Москвы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Открытое первенство по фигурному катанию на роликах «Первая снежинка» прошло в субботу.

«Пятое место заняли три люберецкие фигуристки. Это Екатерина Суворова, Илана Лесунова и Анастасия Голышкова», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также Ульяна Ювко стала седьмой, а Надежда Мушникова заняла 15 место.