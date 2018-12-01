РИАМО - 1 дек. В аэропортах Москвы «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и в подмосковном «Жуковском» отменили и задержали 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали 12 рейсов, в «Домодедове» – пять, отменили девять, в «Шереметьеве» задержаны пять рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», задержан один рейс, отмен нет.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, любым доступным способом.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.