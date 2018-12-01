РИАМО – 1 дек. Адвокат Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова сообщила об изменениях в делах подсудимых, , сообщает Газета.ru.

Она отметила, что новые обстоятельства выступают в пользу Кокориных, а обвиняемые должны быть освобождены из-под стражи.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования. Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения», - написала адвокат в своем Instagram.

Она выразила надежду, что на ближайшем судебном заседании суд учтет новые данные в ходе расследования и примет сторону Кокориных. В частности, адвокат требует полностью проанализировать видеозаписи с мест конфликта, в которых были замешаны Кокорины, однако вместе с этим выразила скепсис относительно того, что суд примет во внимание данные видеофрагменты.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Тверской суд Москвы заключил футболистов под стражу до 8 декабря 2018 года. Также суд санкционировал арест Александра Протасовицкого, задержанного по делу о драке. Футболистам и их соучастникам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.