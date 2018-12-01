РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. В поселении Томилино подмосковных Люберец прошла очередная акция «Спорт – в каждый двор», в ее рамках жителям показали мастер-класс по армлифтингу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Первого декабря по адресу: Томилино, улица Шевченко, дом №7/1 на спортивной площадке развернулся очередной выезд проекта «Спорт – в каждый двор». От представителей «РосМолСпорт МО» и общественного движения «Русский характер» на празднике были представлены мастер-классы по гиревому спорту, самообороне, армлифтингу и экстремальное силовое шоу «Русский характер»», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в этот раз на акции прошли спортивные эстафеты, настольный хоккей, большой батут, показательные выступления спортсменов. Мероприятие посетили свыше 80 человек.

Следующая акция пройдет 22 декабря в поселении Малаховка.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал 1 июня 2017 года. Всего за это время было проведено более 20 выездных мероприятий, в которых поучаствовали порядка 5 тысяч человек.