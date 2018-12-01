РИАМО - 1 дек. В администрации подмосковной Шатуры состоялся круглый стол для представителей малого и среднего бизнеса на тему «Актуальные вопросы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Участие в совещании приняли заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова, глава горокруга Шатура Андрей Келлер, руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова, начальник межрайонной инспекции ФНС России №4 по Московской области Татьяна Левицкая. Открыв встречу, Карисалова рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Таких субъектов в Подмосковье сейчас около 330 тысяч. Каждый год количество вновь созданных предприятий увеличивается на 15 тысяч.

«У нас в регионе, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, очень хорошие показатели. Доля вклада бизнеса в консолидированный бюджет Московской области в 2017 году составила 184 миллиарда рублей. Из них 30 миллиардов – это поступления по спецналоговым режимам, которые ушли исключительно в бюджеты муниципалитетов», – отметила Карисалова.

В свою очередь министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов отметил, что сегодня его ведомство оказывает поддержку сегменту малого и среднего бизнеса по нескольким направлениям.

«Уже 5 лет успешно работает сайт «Малый бизнес Подмосковья», который является главным инструментом взаимодействия предпринимателей и власти. Здесь опубликована информация о бесплатных бизнес-тренингах, о деятельности фондов. Существует, к примеру, фонд микрофинансирования, который ежегодно выдает до 180 микрозаймов индивидуальным предпринимателям и бизнесменам. Показали свою эффективность гарантийный фонд и фонд поддержки экспорта», - сказал Хромов.

Он также добавил, что в качестве ликбеза по вопросам ведения бизнеса министерство инвестиций и инноваций предлагает пройти обучение в бизнес-школах и коворкинг-центрах, которых к концу года в регионе станет уже 30.

Чудакова в рамках своего выступления остановилась на вопросах отстаивания интересов бизнес-сообщества при взаимодействии с надзорными и контролирующими органами. Сегодня в 49 муниципалитетах области открыты 36 приемных аппарата по защите прав предпринимателей. В Шатуре также работает приемная.

«В конце встречи у всех участников круглого стола была возможность задать свои вопросы представителям областной власти и налоговых органов. Участники интересовались финансовой помощью, субсидированием, уменьшением числа проверок со стороны надзорных органов», - заключается в материале.