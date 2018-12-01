РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе личного приема пообещал помочь жителям Балашихи с вопросом выплаты материальной помощи в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Прием для жителей городского округа состоялся 30 ноября. Мероприятие было приурочено к 17-летию со дня образования партии «Единая Россия».

«Традиционно горожане жалуются на работу коммунальщиков, есть вопросы по приему врачей в поликлиниках, а также просьбы о материальной помощи. Материальная помощь будет оказана заявителям в 2019 году», – сказал Ефимов.

Он добавил, что все обращения будут обобщены и отработаны совместно с администрацией муниципалитета.

В ходе приема региональный парламентарий разъяснил пенсионеру из Балашихи ситуацию по поводу получения компенсации взносов на капитальный ремонт.

«Пенсионеры – собственники жилых помещений старше 70 лет имеют право на получение ежемесячной компенсации взноса на капитальный ремонт в размере 50%, старше 80 лет – 100% в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения», – подчеркнул Ефимов.

На мероприятии депутат также рассмотрел вопросы, связанные с садовым товариществом «Малиновка-2» и эксплуатацией газопровода. Всего на прием к депутату записались пять человек.