РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Житель подмосковных Люберец Дмитрий Самко попросил секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Лидию Антонову помочь создать в микрорайоне Самолет футбольную площадку с искусственным газоном, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Антонова провела прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Прием состоялся в рамках недели, приуроченной к 17-летию партийной организации.

«В микрорайоне Самолет застройщик создает только спортивные площадки с резиновым покрытием. На них опасно играть в футбол, можно упасть и пораниться. Лидия Николаевна, помогите нам организовать спортивную площадку для футбола с искусственным газоном», – сказал Самко.

Он добавил, что жители микрорайона часто играют футбол. Поле с газоном будет пользоваться у них популярностью.

«Нужно обсудить этот вопрос с главой города Владимиром Ружицким. Я думаю, что поле возможно сделать», – заявила Антонова.