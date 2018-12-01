РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Житель подмосковных Люберец Дмитрий Самко попросил секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Лидию Антонову помочь создать в микрорайоне Самолет футбольную площадку с искусственным газоном, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В субботу Антонова провела прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Прием состоялся в рамках недели, приуроченной к 17-летию партийной организации.
«В микрорайоне Самолет застройщик создает только спортивные площадки с резиновым покрытием. На них опасно играть в футбол, можно упасть и пораниться. Лидия Николаевна, помогите нам организовать спортивную площадку для футбола с искусственным газоном», – сказал Самко.
Он добавил, что жители микрорайона часто играют футбол. Поле с газоном будет пользоваться у них популярностью.
«Нужно обсудить этот вопрос с главой города Владимиром Ружицким. Я думаю, что поле возможно сделать», – заявила Антонова.
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