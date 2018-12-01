РИАМО - 1 дек. В деревне Спасские Выселки Ленинского района местный житель спас тонущего в пруду мужчину, он услышал крики о помощи, взял резиновую лодку и побежал к водоему, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Тридцатого ноября в деревне Спасские Выселки Ленинского района местный житель Сергей Пушков спас тонущего человека.

«Примерно в 16 часов, находясь во дворе дома, я услышал крики о помощи, доносящиеся со стороны пруда. Крики я слышал, но человека просящего помощь не было видно. Я решил, что, возможно, кто-то решил пройти через пруд и провалился под лед. Времени у меня было мало, я забежал в гараж за надувной лодкой, веревкой и спасательным кругом. Предупредил жену и поспешил к берегу», – сказал Пушков.

Он греб на лодке вслепую, ориентируясь только на редкие крики о помощи. На середине пруда был проломлен лед. Мужчина, просящий о помощи, держался на плаву из последних сил. Пушков кинул спасательный круг обессиленному человеку, вытянул его и затащил в лодку, где оказал первую помощь.

Неподалеку от места происшествия находилась взволнованная жена Пушкова, которая незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи и спасателей.

«Действия Сергея были абсолютно верные, грамотные и, главное, оперативные. Потому что любое происшествие на воде – это считанные минуты, которые решают все. А сегодня, когда температура воздуха ниже нуля, надо быть особенно внимательными к себе и не допускать опрометчивых решений, как мужчина, который решил перейти реку по тонкому льду», – отметил сотрудник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона.