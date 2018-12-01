РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу установили три искусственные дорожные неровности на улицах Советская и Садовая, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (1 декабря – ред.) провели работы по установке трех искусственных дорожных неровностей (ИДН) на улицах Советская и Садовая в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.



Установка ИДН проведана на основании многочисленных обращений граждан после положительного решения вопроса на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Лежачие полицейские» позволяют снизить скорость автотранспорта и способствуют сокращению аварийных ситуаций.